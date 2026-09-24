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Quintana Roo / Chetumal

AIC cumplen en Chetumal orden de aprehensión contra exservidora pública por desaparición forzada y homicidio de Durango

Georgina "N" permanecerá recluida durante su proceso en el Centro Federal de Reinserción Social.

Por Redacción Por Esto!

24 de sept de 2026

1 min

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AIC cumplen en Chetumal orden de aprehensión.
AIC cumplen en Chetumal orden de aprehensión. / FGR.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron, en días pasados, una orden de aprehensión en Chetumal, Quintana Roo, en contra de Georgina "N", quien se desempeñaba como servidora pública en materia de seguridad, por su probable participación en los delitos de desaparición forzada de personas y homicidio calificado con ventaja, cometidos en marzo de 2022 en el municipio de Vicente Guerrero, Durango.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Georgina "N" probablemente condujo y abordó a un vehículo a una víctima, quien transcurridos varios días fue localizada sin vida. Tras la detención, la imputada fue trasladada y puesta a disposición del juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal en Durango.

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Con los datos de prueba aportados por la persona agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), el juez de control decretó la vinculación a proceso de la imputada, lo que implica que existen elementos suficientes para investigarla formalmente por ambos delitos.

El juzgador impuso además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Georgina "N" permanecerá recluida durante su proceso en el Centro Federal de Reinserción Social número 16, ubicado en Morelos. La autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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