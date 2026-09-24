Detienen a presuntos integrantes de una banda de roba motos en la Supermanzana 260 de Cancún

Tres motocicletas con reporte de robo fueron localizadas en la entrada de un domicilio que era utilizado como guarida de presuntos integrantes de una banda delictiva en el fraccionamiento Ciudad Natura, en la Supermanzana 260.

Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito realizaron un operativo la noche de este jueves en la calle privada Piñoneros, a unos metros de la esquina de la avenida Circuito Natura, por la localización de una vivienda donde se encontraban motocicletas robadas.

Los primeros reportes señalaron que dos sospechosos fueron detenidos por los policías municipales, para proceder a los trámites para su puesta a disposición ante el Ministerio Público, para ser investigados por su relación con este tipo de ilícitos.

La localización de la guarida de los presuntos integrantes de una banda de roba-motos se originó en un operativo de vigilancia de los elementos, quienes detectaron a un joven que circulaba en una motocicleta sin placas y no acató la orden de detener su marcha para una revisión.

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De esta manera, los uniformados iniciaron una persecución y detectaron que el motociclista intentó refugiarse en un domicilio de la calle privada Piñeros, donde consiguieron la captura y con esto salió a relucir que había otras dos motocicletas en la entrada del inmueble.

Al verificar los datos de las unidades corroboraron que contaban con reporte de robo y por este motivo, acordonaron la entrada de la calle donde se registró el hallazgo, para proceder a las diligencias correspondientes.

La intervención fue realizada por el grupo motorizado de la Policía Municipal, quienes solicitaron el apoyo de una empresa de grúas para retirar las tres motocicletas con reporte de robo, las cuales fueron trasladadas a las instalaciones de la corporación.

Algunos vecinos comentaron a los elementos que varios jóvenes llevaban constantemente diferentes motocicletas a esa vivienda, en una situación que será investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE) para tratar de localizar a otros presuntos integrantes de la banda delictiva.