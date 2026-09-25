Feria Yucatán Xmatkuil 2026: estos son los precios de los boletos de El Palenque

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 ya tiene fechas y precios para los espectáculos programados en El Palenque, uno de los principales escenarios de la feria. Los boletos tienen costos de entre 440 y mil 430 pesos, dependiendo del artista y la zona elegida.
La edición 2026 de la Feria Yucatán Xmatkuil se realizará del 6 al 29 de noviembre, con actividades culturales, artísticas y de entretenimiento en distintos espacios del recinto ferial. Entre ellos se encuentran El Palenque y el Centro de Espectáculos Montejo.
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¿Cuánto cuestan los boletos del Palenque de Xmatkuil 2026?
Los precios de los boletos para El Palenque de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 varían según la presentación y la zona. Las localidades disponibles son VIP, Oro, Plata y General.
Estos son los precios publicados para cada espectáculo; el cargo por servicio ya está incluido:
12 de noviembre | Guerra de Chistes
- VIP: $1,100
- Oro: $880
- Plata: $660
- General: $440
15 de noviembre | Kika Edgar: “Corazón Roto Tour”
- VIP: $1,430
- Oro: $1,100
- Plata: $880
- General: $660
20 de noviembre | Carlos Cuevas y Ricardo Caballero: “Brindemos por ella”
- VIP: $1,430
- Oro: $1,100
- Plata: $880
- General: $660
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27 de noviembre | Pablo Marentes y Julio Ponze: “El mejor tributo al Príncipe y el Divo”
- VIP: $1,430
- Oro: $1,100
- Plata: $880
- General: $660
¿Dónde comprar boletos para el Palenque de Xmatkuil?
Los boletos para Ozuna y los espectáculos del Palenque de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 están disponibles a través de TusBoletosMX.
Los precios publicados para los eventos del Palenque incluyen el cargo por servicio y pueden variar conforme a la disponibilidad de localidades.
Además de los espectáculos del Palenque, la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 tendrá actividades culturales, artísticas y de entretenimiento en diferentes áreas del recinto, incluida la programación del Centro de Espectáculos Montejo.
La feria se realizará del 6 al 29 de noviembre de 2026 en el recinto ferial de Xmatkuil.