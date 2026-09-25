Feria Yucatán Xmatkuil 2026: estos son los precios de los boletos de El Palenque

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 ya tiene fechas y precios para los espectáculos programados en El Palenque, uno de los principales escenarios de la feria. Los boletos tienen costos de entre 440 y mil 430 pesos, dependiendo del artista y la zona elegida.

La edición 2026 de la Feria Yucatán Xmatkuil se realizará del 6 al 29 de noviembre, con actividades culturales, artísticas y de entretenimiento en distintos espacios del recinto ferial. Entre ellos se encuentran El Palenque y el Centro de Espectáculos Montejo.

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¿Cuánto cuestan los boletos del Palenque de Xmatkuil 2026?

Los precios de los boletos para El Palenque de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 varían según la presentación y la zona. Las localidades disponibles son VIP, Oro, Plata y General.

Estos son los precios publicados para cada espectáculo; el cargo por servicio ya está incluido:

12 de noviembre | Guerra de Chistes

VIP: $1,100

Oro: $880

Plata: $660

General: $440

15 de noviembre | Kika Edgar: “Corazón Roto Tour”

VIP: $1,430

Oro: $1,100

Plata: $880

General: $660

20 de noviembre | Carlos Cuevas y Ricardo Caballero: “Brindemos por ella”

VIP: $1,430

Oro: $1,100

Plata: $880

General: $660

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27 de noviembre | Pablo Marentes y Julio Ponze: “El mejor tributo al Príncipe y el Divo”

VIP: $1,430

Oro: $1,100

Plata: $880

General: $660

¿Dónde comprar boletos para el Palenque de Xmatkuil?

Los boletos para Ozuna y los espectáculos del Palenque de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 están disponibles a través de TusBoletosMX.

Los precios publicados para los eventos del Palenque incluyen el cargo por servicio y pueden variar conforme a la disponibilidad de localidades.

Además de los espectáculos del Palenque, la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 tendrá actividades culturales, artísticas y de entretenimiento en diferentes áreas del recinto, incluida la programación del Centro de Espectáculos Montejo.

La feria se realizará del 6 al 29 de noviembre de 2026 en el recinto ferial de Xmatkuil.