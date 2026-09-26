Hallan con vida en un bar de Chetumal a adulto mayor reportado como desaparecido desde junio

Autoridades informaron que Gregorio “N”, de 72 años, quien había sido reportado como desaparecido por su familia desde junio, fue localizado con vida en un bar de la colonia Centro, luego de que una llamada al número de emergencias alertara a elementos de la Policía Municipal, adscritos a la Turística, sobre su presencia.

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Los agentes se trasladaron al sitio señalado y encontraron al septuagenario en el Bar Peraza, ubicado sobre la calle Mahatma Gandhi, entre las avenidas Benito Juárez y Belice, en el primer cuadro de la ciudad. En el momento de su localización se encontraba dentro del establecimiento consumiendo bebidas alcohólicas.

Tras verificar su identidad y confirmar que correspondía a la persona reportada, los policías dieron aviso a agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes y de determinar el procedimiento para desactivar la ficha de búsqueda.

Esta ficha de localización había comenzado a circular en redes sociales después de la denuncia presentada el 7 de septiembre de 2026.

En el documento se indicaba que Gregorio “N” había sido visto por última vez en la localidad de Javier Rojo Gómez, municipio de Othón P. Blanco, sin que hasta entonces se conociera su paradero. La alerta fue registrada por la FGE con el folio 97/FDS/2026.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias que mantuvieron al hombre fuera de contacto con sus familiares durante los meses previos a su localización.

Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), entre el 1 de enero y el 16 de mayo de 2025 fueron activadas 402 fichas de búsqueda en Quintana Roo; de ese total, 238 personas fueron localizadas con vida y 12 sin vida.

Asimismo, en un corte correspondiente a julio de 2026, se contabilizaban más de 420 reportes acumulados durante el año, de los cuales alrededor de 230 personas habían sido ubicadas, la mayoría con vida.

Estos registros forman parte de las cifras estatales relacionadas con reportes de personas cuyo paradero era desconocido y que posteriormente fueron localizadas.

JGH