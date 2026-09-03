La Casa de los Famosos México: ¿Cómo van las votaciones tras la Gala de Nominación?

El día de ayer, miércoles 2 de septiembres se llevó a cabo la sexta Gala de Nominación de ‘La Casa de los Famosos México’, donde después de mucha polémica, los que están en riesgo de salir del reality son: Ese Pérez, Gema Garoa, Cynthia Klitbo, Memo Schutz, Yahir y Flor Vigna, quienes podrían estar viviendo sus últimos días en la competencia

Recordemos que durante la noche de nominación, los participantes votan para poder nominarse entre ellos. Al final, fueron seis los nominados, aunque uno de ellos se va a salvar el próximo viernes, mientras que el otro más va a ser eliminado el domingo 6 de septiembre.

Noticia Destacada ¿Qué enfermedades tiene Aldo Rendón? Esto se sabe tras abandonar La Casa de los Famosos México

¿Cómo van las votaciones en ‘La Casa de los Famosos México’?

De acuerdo con el sitio especializado de ‘Vaya Vaya’, el cual decidió realizar una nueva encuesta para saber conocer las preferencias de votos de los famosos, antes de conocer al sexto eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’.

Cabe mencionar que esta no es oficial, ya que solo es la opinión de los fans del reality. Hasta el momento, se sabe que los participantes con menor riesgo de salir por las preferencias de los usuarios son: Yair, Gema y Ese Pérez. Aquí te dejamos los porcentajes:

Noticia Destacada Galilea Montijo habla sobre el estado de salud de Aldo Rendón tras su salida de LCDLFM

Yahir 25%

Gema Garoa 17%

Ese Pérez 17%

Cynthia Klitbo 16%

Memo Schutz 14%

Flor Vigna 11%

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal