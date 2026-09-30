Muere Peppino Mazzullo, voz original de Topo Gigio a los 100 años de edad

El mundo del espectáculo se ha vestido de luto durante la tarde de este miércoles 30 de septiembre de 2026, esto debido a que se informó del fallecimiento del actor italiano Peppino Mazzullo, a los 100 años de edad. El actor es recordado por ser la voz original de Topo Gigio.

El pasado 6 de junio, el actor de televisión y doblaje, celebró su cumpleaños número 100. De acuerdo con los medios internacionales, el famoso perdió la vida en su casa; el famoso llevaba varios años retirado de la industria del entretenimiento. La noticia ha generado que diversos fanáticos expresen sus condolencias en redes sociales.

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¿Qué se sabe del fallecimiento de Peppino Mazzullo, voz original de Topo Gigio?

De acuerdo con diversos medios internacionales, Mazzullo falleció en su residencia en Italia; específicamente en Santo Stefano di Briga, en Mesina, Italia. Medios y seguidores del entretenimiento de habla hispana e italiana han reaccionado con pesar ante la partida del actor que marcó a múltiples generaciones.

Mazzullo nació el 6 de junio de 1926 en Mesina, Italia, el actor dio vida a la voz de Topo Gigio desde la creación del personaje a finales de la década de 1950 por parte de Maria Perego. Durante más de cuatro décadas, su interpretación otorgó un tono tierno y característico a la marioneta.

È morto Peppino Mazzullo, storica voce di Topo Gigio che lo scorso giugno aveva compiuto 100 anni. Mazzullo si è spento nella sua casa di Santo Stefano Briga, in provincia di Messina.



Attore e doppiatore, Mazzullo era nato nel 1926 iniziando da giovanissimo la carriera da… pic.twitter.com/LNrJKwILVw — Repubblica (@repubblica) September 30, 2026

Fue en 2006 que el actor dio por última vez al famoso personaje, en Italia es considerado uno de los referentes de la serie de televisión. Tanto en Europa como en América Latina han recordado su aporte a la cultura popular infantil del siglo XX, por su labor como la famosa marioneta.

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