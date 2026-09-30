Estos son los problemas de salud que tuvo Jorge Kahwagi

La mañana de este viernes, se confirmó que Jorge Kahwagi Macari, perdió la vida a sus 58 años, una noticia que ha impactado en el mundo del espectáculo. Sin embargo, muchos se han cuestionado los motivos de su fallecimiento, luego de especularse que sufrió un derrame cerebral.

Esta información fue compartida por el periodista Gustavo Adolfo Infante y su amigo, Roberto Palazuelos.

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¿Qué problemas de salud tuvo Jorge Kahwagi Macari?

Por medio de la transmisión de ‘Sale el Sol’, el periodista compartió la noticia del fallecimiento del empresario.

“Desafortunadamente, Jorge Kahwagi acaba de fallecer a los 58 años de edad de un derrame cerebral aquí en la Ciudad de México. Descanse en paz, Jorge Kahwagi”

Por su parte, Roberto Palazuelos habló en entrevista con la revista ‘Quién’, donde confirmó que la muerte de Jorge Kahwagi Macari, había sido un derrame cerebral.

Además, se mencionó que el empresario enfrentó algunos temas de salud que lo alejaron de la vida pública, entre ellos una úlcera gástrica perforada e infección bacteriana.

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Otra de las personalidades que se tomaron un momento para despedir a Jorge Kahwagi Macari, fue Manuel Velasco, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales:

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz”

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