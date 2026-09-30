Ellos son los famosos que han despedido a Jorge Kahwagi Macari

El día de hoy, miércoles 30 de septiembre, se confirmó el fallecimiento de Jorge Kahwagi Macari, empresario, ex diputado y boxeador, quien perdió la vida a los 58 años.

Tras darse a conocer esta noticia, fueron varias las personalidades que se tomaron un momento para despedirlo en sus redes sociales, entre ellas Yolanda Andrade y Roberto Palazuelos, ex participantes de Big Brother.

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Famosos se despiden de Jorge Kahwagi

La conductora no dudó en despedirse de quien consideró uno de sus mejores amigos, por lo que dedicó unas palabras para sus hermanas y madre en sus redes sociales.

“Hoy me desperté con esta pena en mi alma y corazón. Mi mejor amigo, mi Kawachón, te amo. Gracias por todos los momentos vividos, en dolor, risas y anécdotas”

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Además, aprovechó para hablar sobre sus años de amistad, y reconoció que ambos pasaron por momentos de dolor, risas y muchas anécdotas que quedaran en su memoria.

La noticia fue dada a conocer por Roberto Palazuelos, quien compartió algunos momentos que vivió con el empresario mexicano, quien por muchos años fue su amigo.

Por su parte, Roberto Palazuelos también compartió un mensaje en donde se despide de un gran amigo.

“Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”

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