Marina escolta a 85 tortuguitas hasta el mar en Playa Bonita

Bajo vigilancia de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, un grupo de 85 crías de tortuga marina emprendió uno de los recorridos más importantes de su vida: avanzar desde la arena hasta ingresar al mar en Playa Bonita, Campeche, luego de eclosionar en el campamento tortuguero instalado en esta zona costera.

Durante la liberación, personal de la Séptima Zona Naval desplegó un operativo para mantener despejada el área y proteger el trayecto de los pequeños ejemplares. Mientras especialistas se encargaron del manejo y liberación de las tortugas, los elementos navales establecieron un perímetro para disminuir riesgos durante esta etapa vulnerable.

Noticia Destacada Desaparece menor de 14 años tras asistir a una fiesta en Calakmul; piden ayuda para localizarla

La vigilancia se mantuvo hasta que las 85 crías lograron ingresar al mar. El operativo se realizó en coordinación con el personal del Campamento Tortuguero de Playa Bonita, donde durante la temporada de reproducción se desarrollan labores para proteger nidos, huevos y ejemplares recién nacidos.

La protección no terminará con esta liberación. La Marina informó que mantendrá recorridos terrestres y marítimos en campamentos, rutas costeras y sitios de anidación de Campeche, con especial atención en las zonas donde se registran procesos de anidación y eclosión.

La estrategia busca reducir riesgos para las tortugas marinas y mantener vigilancia en espacios considerados prioritarios para su reproducción. Así, mientras las 85 pequeñas tortugas de Playa Bonita comenzaron su recorrido en el Golfo de México, en tierra continuará la vigilancia de las siguientes generaciones que esperan bajo la arena.