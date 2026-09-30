Desaparece menor de 14 años tras asistir a una fiesta en Calakmul; piden ayuda para localizarla

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Lesly Sofía Ramos Jiménez, de 14 años, reportada como desaparecida en el municipio de Calakmul.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la dependencia, la adolescente fue vista por última vez el 29 de septiembre de 2026, alrededor de las 21:44 horas, cuando se retiró de una fiesta en la localidad de Nuevo Becal, en el municipio de Calakmul, Campeche.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla negro y suéter rojo, características que podrían ayudar a identificarla.

La Fiscalía de Campeche solicitó apoyo social para encontrar a la joven Lesly Sofía Ramos Jiménez.

Como señas particulares, la ficha señala que es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.55 metros, tiene tez blanca, rostro alargado, ojos grandes de color negro, nariz ancha, labios delgados y cabello negro, lacio y corto.

La Fiscalía difundió sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de ser vista por última vez, con el objetivo de obtener información que contribuya a dar con su paradero.

La dependencia puso a disposición de la ciudadanía sus canales oficiales para recibir información que permita localizar a la adolescente.

JGH