Dónde comprar o vender un auto usado de forma segura en Campeche: Tianguis vehicular cambia de sede

El tianguis vehicular Maan Tu Beelil cambiará de sede y dejará el Parque Acuático Kin-Ha para instalarse en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Campeche, donde se realizará todos los sábados, de 8:00 a 14:00 horas.

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De acuerdo con la convocatoria difundida por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), el nuevo punto de encuentro estará ubicado sobre la avenida María Lavalle Urbina, por avenida Ricardo Castillo Oliver, en el área Ah-Kim-Pech, en San Francisco de Campeche.

El espacio estará destinado a la exhibición y compraventa de vehículos, con participación de concesionarias y agencias que ofrecerán unidades nuevas y usadas. También se habilitarán espacios para emprendedores y habrá venta de accesorios y refacciones.

El tianguis se realizará todos los sábados, de 8:00 a 14:00 horas.

Entre los servicios anunciados se encuentran la verificación del Registro Público Vehicular (Repuve), renovación de licencias y emplacamiento. La convocatoria también invita a particulares a poner sus automóviles a la venta y señala que podrán hacerlo de manera gratuita.

El cambio de sede fue informado por la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, durante una conferencia de prensa, donde indicó que el tianguis operaría cada sábado en Canacintra. En esa misma presentación, reportó que durante septiembre se concretó la venta de dos vehículos y se realizaron trámites relacionados con licencias, cambios de propietario, placas y el Repuve.

Con la nueva ubicación, el tianguis mantendrá su jornada semanal y reunirá en un mismo espacio la oferta de vehículos, los servicios vehiculares y las opciones para particulares interesados en vender sus unidades.

JGH