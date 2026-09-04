Detienen a escolta de Farath Coronel, sospechoso del presunto homicidio del vidente

Luego de confirmarse el homicidio del vidente Farath Coronel, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), confirmaron la detención de Elías “N”, quien es señalado como el presunto responsable del asesinato.

Los primeros reportes indican que, los hechos sucedieron la mañana de este viernes en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, también se ha revelado que supuestamente, el detenido era parte de la seguridad de la víctima.

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Tras darse a conocer los hechos, comenzó un operativo de seguridad con elementos estatales que terminó con la detención de Elías “N”, quien ya fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien va a determinar su situación legal.

Esto va a ser por medio de un Juez de Control, quien va a realizar su audiencia inicial y va a decidir si es vinculado a proceso por el delito de homicidio de Farath Coronel.

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Según los reportes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana Cuautitlán Izcalli, elementos de la policía municipal respondieron a una llamada de emergencia, donde se reportaba a una persona lesionada.

Al llegar al domicilio del vidente, se hizo la revisión pertinente, donde se determinó que ya no tenía signos vitales.

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