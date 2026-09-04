Harfuch confirma relación comercial entre Diego Sebastián "N" y Jonathan Meléndez; investigan móvil del multihomicidio

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Diego Sebastián "N", señalado por su presunta participación en el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, mantenía una relación comercial o de sociedad con Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo y una de las víctimas.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 4 de septiembre de 2026, Harfuch señaló que el presunto responsable conocía al padre de familia y que esa relación forma parte de las líneas que siguen las autoridades para esclarecer el móvil del crimen.

“El homicida tenía una relación comercial o de sociedad con el padre de familia”, declaró el funcionario federal.

Los detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, donde continuará el proceso para determinar su situación jurídica.

Diego Sebastián Rosen tenía una orden de aprehensión por fraude

De acuerdo con información difundida sobre el caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contaba previamente con una orden de aprehensión contra Diego Sebastián Rosen dentro de una investigación por presunto fraude.

El procedimiento estaba registrado bajo la causa penal 502/2025.

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Sin embargo, el señalado obtuvo un amparo el 17 de agosto de 2026, aproximadamente 15 días antes del multihomicidio, lo que impidió que en ese momento se ejecutara la orden de captura correspondiente a ese proceso.

Posteriormente, Rosen fue detenido por su probable participación en el asesinato de Jonathan Meléndez, su esposa, su hija de tres años y una trabajadora del hogar.

¿Qué investigan sobre la relación entre Rosen y Jonathan Meléndez?

Los reportes señalan que Diego Sebastián estaba relacionado con actividades de renta de propiedades vacacionales y que mantenía negocios con Jonathan Meléndez.

Las autoridades buscan establecer si esa relación comercial tuvo alguna conexión con el ataque y cómo fue utilizada la confianza entre ambos para ingresar al domicilio donde ocurrió el crimen.

Por el momento, el móvil no ha sido determinado oficialmente.

#MañaneraDelPueblo | El secretario del @SSPCMexico, @OHarfuch, informó que, respecto al multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, desde el inicio se han realizado comunicaciones con el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes,… pic.twitter.com/RgEyf4iMge — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 4, 2026

Fiscalía deberá definir responsabilidad de los detenidos

La Fiscalía mexiquense mantiene abiertas las investigaciones para determinar el grado de participación de cada una de las personas detenidas.

También deberá esclarecer si existe alguna relación entre el proceso previo por fraude y el multihomicidio.

Aunque la secuencia temporal entre el amparo obtenido por Diego Sebastián y los asesinatos ha generado cuestionamientos, hasta ahora las autoridades no han confirmado que ambos hechos estén directamente vinculados.

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