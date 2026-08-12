Investigan presunto infanticidio en Chicxulub Puerto tras la muerte de un bebé de cuatro meses

Un hecho que inicialmente fue considerado como un posible caso de muerte súbita del lactante ahora es investigado como un presunto homicidio, luego que las primeras diligencias forenses presuntamente detectaron lesiones compatibles con golpes en el cuerpo de un bebé de cuatro meses de edad, quien falleció la mañana del lunes en un predio de Chicxulub Puerto.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle 8 entre 23 y Ciénaga de esa comisaría, donde durante las primeras horas del lunes la madre del infante solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, luego de percatarse que su hijo, quien presuntamente dormía junto a ella, no respiraba.

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Acudieron elementos policiacos y paramédicos, quienes tras valorar al pequeño confirmaron que no contaba con signos vitales. Ante las circunstancias iniciales, se consideró de manera preliminar que podría tratarse de un caso de muerte súbita del lactante, así que se dio parte a las autoridades ministeriales.

Posteriormente, durante las diligencias efectuadas por personal del Servicio Médico Forense (Semefo), se detectaron indicios de lesiones en el cuerpo del menor que serían compatibles con golpes. Ante esos nuevos elementos, la hipótesis de una muerte natural perdió fuerza y el caso comenzó a ser investigado bajo la posible comisión de un homicidio.

De manera preliminar, trascendió que la madre del bebé, identificada como Karina N., fue detenida y presentada ante las autoridades investigadoras, al ser considerada inicialmente como persona de interés dentro de las pesquisas.

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La mujer es madre soltera y presuntamente la única persona adulta que residía en el domicilio junto con el pequeño, circunstancia que habría sido tomada en cuenta por los investigadores como parte de las primeras líneas de investigación.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento del bebé, así como determinar con precisión la causa de muerte y deslindar las posibles responsabilidades.

Será la autoridad ministerial, con base en los resultados de las pruebas periciales y demás elementos reunidos durante la investigación, la que determine si existe responsabilidad penal y, en su caso, proceda conforme a derecho contra quien resulte responsable.