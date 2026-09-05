Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia tren México-Guadalajara, 70 mil viviendas y nuevo hospital para Jalisco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este sábado 5 de septiembre los resultados de su Segundo Informe de Gobierno correspondientes a Jalisco, durante el evento “Honestidad y resultados en Jalisco”, realizado en Tlajomulco.

La mandataria explicó que esta gira busca llevar la rendición de cuentas a las 32 entidades del país. Desde el jueves 3 de septiembre, señaló, ya había visitado Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Colima, mientras que después de Jalisco continuaría hacia Nayarit, Nuevo León y Coahuila.

Durante su mensaje, Sheinbaum defendió la continuidad de la Cuarta Transformación y sostuvo que su gobierno mantendrá como ejes los programas sociales, la inversión pública y la atención directa a la población.

¿Cuántas personas reciben programas del Bienestar en Jalisco?

La Presidenta informó que 962 mil 11 adultos mayores reciben una pensión bimestral de 6 mil 400 pesos en Jalisco, mientras que 64 mil 731 personas con discapacidad cuentan con apoyo federal.

También reportó 9 mil beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, 7 mil 125 estudiantes universitarios becados y alrededor de 250 mil jóvenes de preparatoria pública que reciben la Beca Benito Juárez.

En el campo, 54 mil 692 productores reciben Producción para el Bienestar y otros miles tienen acceso a fertilizantes gratuitos, Sembrando Vida y precios de garantía. Además, 456 mil familias reciben Leche para el Bienestar.

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Sheinbaum anuncia tren Ciudad de México-Guadalajara

Uno de los principales anuncios fue el avance del tren Ciudad de México-Guadalajara.

Sheinbaum señaló que ya se construyen los tramos Ciudad de México-Querétaro y Querétaro-Irapuato, mientras que próximamente se licitarán los trayectos Irapuato-León y León-Guadalajara, con la intención de iniciar su construcción durante 2027.

La mandataria sostuvo que el proyecto busca recuperar el transporte ferroviario de pasajeros y fortalecer la conectividad regional.

Jalisco tendrá más de 70 mil viviendas nuevas

El Gobierno federal contempla la construcción de 70 mil 310 viviendas para personas con ingresos menores a dos salarios mínimos.

Además, Sheinbaum informó que cerca de 400 mil familias de Jalisco ya fueron beneficiadas con la reestructuración de créditos impagables de Infonavit, mientras 15 mil familias han recibido apoyo para regularizar sus escrituras.

Nuevo hospital y central eléctrica para Jalisco

Sheinbaum confirmó también la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco.

A ello se sumará una nueva central eléctrica de ciclo combinado en Jalisco, proyecto que todavía se encuentra pendiente de licitación.

Gobierno promete atender contaminación del río Lerma-Santiago

La Presidenta señaló que su administración trabaja para reducir la contaminación del sistema Lerma-Santiago, mediante plantas de tratamiento y otras obras de saneamiento.

También mencionó la ampliación y modernización del libramiento de Lagos de Moreno, el puente Amado Nervo entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, así como trabajos de modernización en el puerto de Puerto Vallarta.

Sheinbaum cerró su mensaje al asegurar que su administración continuará con proyectos de infraestructura, seguridad, educación y bienestar en Jalisco durante los próximos años.

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