Ni agua ni ventiladores: fallas eléctricas afectan a cientos de familias en San Román, Hopelchén

Debido a las variaciones en el voltaje de la energía eléctrica, la bomba del pozo 5 del Sistema Municipal de Agua Potable (SMAP) no ha podido funcionar desde la tarde del viernes, y este sábado hasta las tres de la tarde ese equipo de bombeo estaba paralizado, dejando por consiguiente a cientos de familias de la colonia San Román sin el vital líquido.

Noticia Destacada Tras amarrar a empleados, pobladores logran acuerdo para construir cinco calles en Iturbide, Hopelchén

​El director del SMAP, Pedro Lorenzo Osorio Zapata, informó que el voltaje en ese equipo de bombeo era inferior a los 400 voltios, y por ratos subía hasta 480 voltios, por lo que el equipo de bombeo, al presentar inestabilidad en la energía eléctrica, se autoprotegió y no encendió.

​Mencionó que el voltaje debería tener un rango de entre 430 y 450 voltios, para que cuando arranque la bomba tenga una estabilización de entre 400 y 420, máximo 440 voltios, porque si al momento el voltaje presenta 400 voltios, al arrancar la bomba disminuye hasta los 360 o 380, lo cual es muy inferior a lo que se requiere, y la bomba se estaría forzando mucho con el riesgo de siniestrarse.

​Dijo que, en ese sentido, el voltaje tampoco debe llegar a los 480 voltios porque cuando arranca la bomba bota a 450, cifra que es superior a lo normal.

​El funcionario municipal mencionó que, hasta las 3 de la tarde de este sábado, el equipo de bombeo del mencionado pozo del SMAP no había funcionado y llevaba casi 24 horas sin arrancar. Indicó que existe preocupación porque ese pozo es el más grande y el que abastece a toda la colonia San Román, la cual es la más grande de la ciudad.

​Agregó que ese pozo también abastece a una mínima parte del centro de la ciudad y a un sector reducido de la colonia Tamarindo, por lo que la afectación es grande. Asimismo, anunció que este sábado por la tarde estarían repartiendo agua a través de una pipa.

​Cuestionado sobre el porqué de las fallas constantes en ese sector, dijo que al parecer hay inestabilidad en una línea de energía eléctrica y la CFE no ha intervenido para solucionar ese problema, el cual no es de ahora, ya que llevan varios meses con las variaciones en el suministro eléctrico en ese sector de la ciudad.

​Por otro lado, vecinos de San Román reportaron a través de sus redes sociales desde la noche del viernes que no tenían energía eléctrica, y los que sí tenían contaban con un voltaje inferior a lo normal, al grado de que ni un ventilador de techo podía funcionar.

JGH