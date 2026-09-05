Pleito por acceso a la playa genera intervención de Zofemat en Xcalacoco

Un altercado se registró este sábado por un acceso hacia la playa entre propietarios de predios en la zona de “Xcalacoco” en Playa del Carmen con personas dedicadas a ofrecer actividades en motos acuáticas que derivó la intervención de elementos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), el retiro de una malla y el resguardo de varias botes.

Las diferencias se concentran debido a la situación jurídica del terreno utilizado para llegar a la zona costera, los propietarios sostienen que el espacio continúa siendo de propiedad privada y que funciona como una “servidumbre de paso”, mientras que el sitio también es utilizado para ingresar hacia la playa y realizar actividades relacionadas con motos acuáticas.

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Luego de la intervención de las autoridades, las partes implicadas en este litigio fueron notificadas para acudir el próximo lunes ante la Dirección de Zofemat, para revisars y analizar la situación.

Miguel Ricardo Novelo Cárdenas, quien se identificó como propietario de uno de los predios de la zona costera, atestiguó que hasta el momento no existe una calle formalmente definida por las autoridades municipales, y que solo es un acceso.

Agregó que hasta el momento no hay ninguna calle definida por las autoridades municipales y el gobierno de Playa del Carmen tiene conocimiento, incluso, el director de Zofema tiene conocimiento de este punto, de que no hay una calle definida, y sigue siendo propiedad privada.

Novelo Cárdenas, agregó que parte de los terrenos pertenece a la familia de Mario Alberto Pazos Moguel, mientras que otros predios adjuntos de Xcalacoco permanecen en manos de familias que acreditan derechos desde hace varias décadas.

Aseguró que su familia posee documentación sobre los terrenos adquiridos desde el año de 1942 y que parte del espacio se ha mantenido como una “ventana al mar”, con la intención de que eventualmente pueda funcionar como acceso público.

Elementos de Zofemat intervinieron tras el altercado, retiraron una malla colocada en el acceso y resguardaron tres motos acuáticas y dos lanchas / Gustavo Escalante

No obstante, este litigio remontó con la colocación de una malla en el área como medida que impide que prestadores de servicios turísticos acuáticos puedan ingresar y para trabajar como lo han venido haciendo tiempo atrás.

Ante este escenario intervinieron las autoridades de la Zofemat de Playa del Carmen para liberar el libre el paso. Si embargo, en el marco de las negociaciones para mantener la paz, retiraron tres motos acuáticas y dos lanchas.

El señor Miguel Ricardo agregó que algunas embarcaciones aseguradas pertenecen a su grupo y que deberá esperar el procedimiento legal para recuperarlas, el resguardo y operación de las actividades acuáticas forma parte del fondo de la disputa.

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Explicó que las personas que ofrecen servicios no cuentan con las autorizaciones necesarias para permanecer en ese punto por lo que deberán de determinada las autoridades competentes.

Novelo Cárdenas, señaló a cuatro personas que utilizan la zona han estado amenazando, han presentado conductas posiblemente delictivas. Asimismo, relató que paga un aproximado de 28 mil pesos como usuario por uso general, y que ha estado pagando otros 9 mil 500 pesos, por la concesión de protección y ornato, esos pagos corresponden al uso o aprovechamiento de la Zofemat.