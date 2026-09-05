Automóvil frena para dejar pasar a peatones y motociclista termina chocándolo en Campeche

Con golpes leves fue como terminó un motociclista, quien chocó contra la parte trasera de un auto en las inmediaciones del barrio de San José, donde el guiador del vehículo detuvo su marcha en el paso peatonal, lo que no fue observado por el “jinete”, quien excedía los límites de velocidad, ante ello, el tráfico fue cerrado, dando inicio a una larga fila.

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El hecho ocurrió cuando el guiador del automóvil Nissan Sentra transitaba en preferencia sobre la avenida López Mateos, con dirección a la zona Centro, quien, al pasar el cruce de la calle Pedro Moreno, detuvo su marcha en el paso peatonal para que ciudadanos cruzaran de manera segura.

Esta acción no fue vista por el “jinete” de la unidad Italika 110, quien excedía los límites de velocidad y no respetó la distancia de seguridad, chocando contra la parte trasera del carro y quedando tendido en el suelo.

Ante esto, su contraparte, junto con un grupo de vecinos, asistió a la víctima, dejando varadas las unidades, causando a su vez el bloqueo total de la zona.

Derivado del percance, el caso fue reportado al número de emergencias, llegando elementos policiales junto con el departamento vial, dando inicio al levantamiento de pruebas periciales.

Asimismo, detrás de los uniformados se apersonaron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), los cuales pudieron estabilizarlo de sus dolencias, ya que solo sufrió algunos golpes que no ponían en riesgo su vida.

JGH