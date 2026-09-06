Presunto ladrón de motocicleta es golpeado y entregado a la policía en la colonia Estrella

Un hombre fue detenido y entregado a elementos policiacos luego de ser presuntamente sorprendido cuando intentaba escapar con una motocicleta que habría sido sustraída de las afueras de un taller, ubicado en calles de la colonia Estrella.

Los hechos se registraron durante las primeras horas de la mañana, cuando el presunto delincuente habría aprovechado la tranquilidad de la madrugada para acercarse a un taller de motocicletas localizado sobre la calle Francisco I. Madero, en su cruce con Delicias.

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De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto habría aprovechado que en el lugar aparentemente todos se encontraban dormidos para tomar una de las motocicletas que permanecían estacionadas en el exterior y posteriormente emprender la huida.

Sin embargo, su intento de escapar no llegó muy lejos, ya que el propietario de la unidad se habría percatado de lo ocurrido y comenzó a seguirlo. Apenas unas dos cuadras adelante, logró darle alcance con apoyo de algunos conocidos.

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Una vez que lo interceptaron, el presunto responsable fue sometido y posteriormente golpeado por varias personas, quienes finalmente decidieron entregarlo a las autoridades para que se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes.

Elementos policiacos arribaron al sitio y procedieron con la detención del individuo, mientras que la motocicleta fue recuperada. La unidad también quedó a disposición de la autoridad ministerial y fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía para continuar con las diligencias y determinar su situación legal.

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Durante su aseguramiento, el detenido manifestó ser originario del estado de Tabasco, por lo que las autoridades deberán verificar su identidad y establecer si cuenta con antecedentes o si existe algún otro elemento relacionado con el presunto robo.

Será la autoridad competente la encargada de determinar la situación jurídica del detenido, una vez que se integren las investigaciones y se deslinden las responsabilidades correspondientes.

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En tanto, el propietario de la motocicleta deberá presentarse ante la Fiscalía con la documentación que acredite legalmente la propiedad de la unidad, a fin de realizar los trámites necesarios para solicitar su devolución.

Las autoridades exhortaron a evitar que este tipo de situaciones deriven en agresiones físicas y recordaron que corresponde a las instancias de procuración de justicia investigar los hechos y determinar la responsabilidad de las personas involucradas.

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