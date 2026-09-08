Faisy reacciona a las declaraciones de Mariana Echeverría, sobre la pelea que terminó con su amistad

La polémica ha vuelto a hacerse presente entre Mariana Echeverría y Faisy, tras el regreso de la conductora a ‘La Casa de los Famosos México’, ofreció una entrevista donde habló de las diferencias que tuvo con su colega.

De acuerdo a lo revelado por Mariana Echeverría en ‘Heridas’, los problemas y el distanciamiento con Faisy, fue por una discusión que tuvieron, aunque la conductora trató de arreglar las cosas, no fue posible.

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"Discutimos algo del trabajo; yo nunca le eché la culpa a él. Ya no nos llevábamos bien; yo me hice a un lado. Traté de arreglar las cosas y no se pudo"

Faisy reacciones a las declaraciones de Mariana Echeverría

Tras las declaraciones de la conductora, Faisy habló con diferentes medios de comunicación, donde afirmó que sí logró arreglar las cosas con Mariana Echeverría, aunque su amistad no va a volver a ser la misma.

"Fue muy importante para mí y ella lo sabe. Sabemos el cariño que hay, pero las cosas se cerraron"

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Mariana Echeverría y Faisy, además de ser grandes amigos, también eran compañeros en los programas como “Me Caigo de Risa" y "Faisy Nights", donde habían logrado hacer una gran mancuerna, aunque después de las diferencias que tuvieron, dejaron de colaborar juntos.

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