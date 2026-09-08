Vecinos del Salitral detienen a presunto ladrón de baterías y autopartes.

Vecinos de la colonia Salitral lograron detener a un hombre señalado como presunto responsable de diversos robos de baterías y autopartes, así como de ocasionar daños a vehículos mediante los llamados “cristalazos”, luego de que presuntamente fuera sorprendido en flagrancia intentando sustraer una batería.

Los hechos se registraron sobre la calle 17-A, entre las calles 42 y 42-A de la mencionada colonia, donde se generó una importante movilización luego de que habitantes del sector persiguieran e interceptaran al presunto delincuente.

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De acuerdo con versiones de los vecinos, desde hace varias semanas el ahora detenido ya era vigilado por habitantes de la zona, quienes presuntamente contaban con fotografías y videos en los que aparecía relacionado con diversos robos cometidos en el sector, principalmente el hurto de baterías de vehículos particulares.

Los colonos señalaron que durante las últimas semanas se habían registrado diversos casos de robo de autopartes y daños a automóviles, por lo que decidieron mantenerse atentos ante la presencia de personas sospechosas en las calles.

Al sitio arribaron agentes de seguridad y procedieron a asegurar al hombre. / Por Esto.

Fue durante este día cuando, presuntamente, el hombre fue sorprendido mientras intentaba apoderarse de la batería de un vehículo particular de color rojo, situación que provocó que varios vecinos intervinieran para evitar que escapara.

Tras ser interceptado y confrontado por los habitantes, el presunto responsable fue retenido y amarrado con sogas a la protección de una ventana, donde permaneció bajo vigilancia de los vecinos hasta la llegada de elementos policiacos.

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Al sitio arribaron agentes de seguridad, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y procedieron a asegurar al hombre. También fue puesta a disposición una mochila con diversas pertenencias que llevaba consigo, las cuales quedaron bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, el detenido fue trasladado ante la Fiscalía para que se realicen las diligencias correspondientes y se determine su situación jurídica.

El detenido fue trasladado ante la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes. / Por Esto.

Vecinos de la colonia Salitral manifestaron su preocupación por la serie de robos registrados en el sector y aseguraron que el hombre presuntamente cuenta con antecedentes relacionados con el robo de autopartes en la zona.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades para que se investiguen los hechos y, en caso de comprobarse su responsabilidad, se proceda conforme a la ley, pues señalaron que esperan que este tipo de delitos dejen de afectar a los propietarios de vehículos de la colonia.

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