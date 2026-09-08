Eligen a Getsemaní Cabrera Jiménez y Rodrigo Puga Novelo como reyes del Carnaval de la Universidad Autónoma de Campeche 2027

Con la elección de Getsemaní de los Ángeles Cabrera Jiménez de la Escuela preparatoria Nazario Víctor Montejo Godoy, y Rodrigo Puga Novelo de la Facultad de Ingeniería como reyes del Carnaval 2027, marcó el regreso del Carnaval a la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), en una gran noche de fiesta en el Circo Teatro Renacimiento del barrio de San Francisco.

Escenario donde retumbaron las batucadas y las porras de los universitarios, quienes esperaban con ansias el retorno de la tradición luego que estas actividades fueron suspendidas durante el periodo del exrector José Alberto Abud Flores.

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En este gran evento también participaron Kathia Paola García Mora, de la Facultad de Ciencias Sociales, Luis Yahir Calan Pérez de la Facultad de Contaduría, Ana Sofia de la Gala Chan de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, Samuel Damián Solís de la Facultad de Contaduría.

Todos los participantes se distinguieron por su entrega en el escenario y junto a sus bailarines sacaron sus mejores pasos ante los jueces.