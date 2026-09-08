Ataque armado en Oaxaca deja saldo de tres muertos, no hay detenidos; Fiscalía investiga

Un violento ataque armado sacudió la tranquilidad de la región del Istmo de Tehuantepec este martes 8 de septiembre de 2026. Una agresión con arma de fuego registrada en el domo de la agencia municipal de Paso Guayabo, perteneciente a Matías Romero Avendaño en el estado de Oaxaca, dejó un saldo preliminar de tres personas sin vida.

De acuerdo con el informe oficial, un sujeto desconocido irrumpió en el recinto comunitario y abrió fuego de manera directa contra el grupo de personas que se encontraba en el sitio. El impacto de las balas provocó la muerte instantánea de una mujer identificada como Amy Navarrete, excandidata por el PArtido Verde., así como de dos hombres; uno registrado con las siglas F.M.M. y otro cuyo cuerpo permanece en calidad de desconocido.

¿Cómo va la Investigación ministerial y el operativo en el Istmo de Tehuantepec?

Tras recibir la alerta del crimen, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició de inmediato los protocolos de actuación a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec. Un equipo multidisciplinario integrado por peritos, agentes de investigación y personal forense se trasladó a Paso Guayabo para acordonar la escena del crimen, realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar la recolección de indicios balísticos que permitan esclarecer el móvil del homicidio.

El ataque directo ha encendido las alarmas en el municipio de Matías Romero. Ante la gravedad de los hechos, las fuerzas de seguridad que integran el Gabinete de Seguridad de Oaxaca desplegaron un operativo conjunto en la zona. Las autoridades incrementaron los patrullajes preventivos y los filtros de vigilancia sobre las principales vías de comunicación de la región para dar con el paradero del presunto responsable, quien logró darse a la fuga tras efectuar las detonaciones.

Comunicado de la Fiscalía de Oaxaca tras ataque armado.

Aumentan demandas en Oaxaca

Este hecho violento en el Istmo de Tehuantepec se suma a los recientes episodios de inseguridad que afectan a la entidad. Pobladores y autoridades locales exigen que las investigaciones avancen con celeridad para evitar que el caso quede en la impunidad. La Fiscalía de Oaxaca reiteró que mantendrá las diligencias abiertas para brindar certezas sobre este atentado y garantizar la tranquilidad en las agencias municipales de Matías Romero.