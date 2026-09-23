Concierto de Alejandra Guzmán en Mérida, ¿Qué pasará tras dislocarse la cadera?

El estado de salud de Alejandra Guzmán ha generado atención entre sus seguidores luego de que la cantante sufriera una dislocación de cadera durante una presentación reciente.

El incidente ocurrió mientras se encontraba en el escenario, por lo que tuvo que recibir atención médica y suspender su actividad artística de manera temporal.

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La situación ha generado dudas entre quienes tienen previsto acudir a su próximo concierto en Mérida, Yucatán, especialmente ante la cercanía de la fecha programada para octubre.

Concierto de Alejandra Guzmán en Mérida continúa

El concierto de Alejandra Guzmán en Mérida continúa en marcha y está programado para el próximo 9 de octubre, por lo que, hasta ahora, no se ha informado de una cancelación o cambio de fecha derivado de la lesión que sufrió la intérprete.

La presentación forma parte de su agenda de conciertos y se espera que los seguidores que ya adquirieron sus entradas puedan acudir en la fecha establecida.

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Cualquier modificación relacionada con el estado de salud de la cantante tendría que ser comunicada de manera oficial por los organizadores o por el equipo de Alejandra Guzmán.

Costo de boletos para Alejandra Guzmán en Mérida

Los precios de los boletos para el concierto en Mérida, de acuerdo con las diferentes zonas disponibles, son los siguientes:

Platino: $3,850 pesos

$3,850 pesos Dorada: $3,520 pesos

$3,520 pesos Blanca: $2,970 pesos

$2,970 pesos Lila: $2,530 pesos

$2,530 pesos Roja: $1,980 pesos

$1,980 pesos Azul: $1,210 pesos

$1,210 pesos Verde: $880 pesos

Por ahora, el concierto del 9 de octubre en Mérida permanece programado. Los asistentes deberán mantenerse atentos a los canales oficiales del evento ante cualquier actualización sobre la recuperación de Alejandra Guzmán o posibles cambios en la presentación.