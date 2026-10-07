Cazzu sorprendió a Natalia Jiménez tras ganar la custodia de su hija: “Me escribió”

Después de varios años de enfrentar una disputa legal por la crianza de su hija Alessandra, Natalia Jiménez recibió una muestra de apoyo de una persona que también ha vivido un complicado proceso familiar: Cazzu.

La cantante española contó que la intérprete argentina se puso en contacto con ella después de que obtuvo una resolución favorable en el proceso relacionado con la custodia de su hija, quien actualmente se encuentra con ella en México.

Natalia Jiménez celebra su triunfo legal por Alessandra

La intérprete de Creo en mí habló sobre su situación familiar durante el concierto de Jorge Medina y Josi Cuén en el Auditorio Nacional, donde compartió detalles sobre la resolución que favoreció su petición respecto a Alessandra.

Natalia explicó que para ella era fundamental conseguir mejores condiciones de vida para su hija y aseguró sentirse muy contenta después de que el juez aprobara la orden.

La cantante también señaló que Alessandra se encuentra feliz con su nueva vida en México, país donde Natalia se ha establecido desde hace algún tiempo.

“Para mí era imperativo que tuviera una mejor vida y siento que con nosotros iba a tener una mejor vida”, expresó la artista al hablar sobre el proceso que atravesó durante los últimos años.

Cazzu le envió un mensaje a Natalia Jiménez

En medio de esta etapa, Cazzu decidió acercarse a Natalia Jiménez para expresarle su apoyo. La cantante argentina, conocida como la “Nena Trampa”, habría compartido con ella unas palabras de solidaridad después de conocer el resultado de su batalla legal.

Durante un encuentro con medios de comunicación, entre ellos Ventaneando, Natalia confirmó que había recibido el mensaje de la artista argentina.

“A Cazzu le mando un beso muy fuerte. Cazzu me escribió, muy linda”, contó la cantante española.

El acercamiento entre ambas llamó la atención debido a que Cazzu también ha enfrentado una situación familiar relacionada con la crianza de su hija, por lo que Natalia recibió el gesto de manera especial.

Natalia Jiménez decidió mantener el mensaje en privado

Aunque confirmó que Cazzu se comunicó con ella, Natalia Jiménez dejó claro que no revelaría el contenido de la conversación.

La intérprete prefirió respetar la privacidad del intercambio y solamente agradeció públicamente el gesto que recibió de la cantante argentina.

“No voy a decir qué me puso, ni nada”, señaló Natalia al ser cuestionada sobre las palabras que Cazzu le había enviado.

De esta manera, ambas artistas encontraron un punto de empatía a partir de sus respectivas experiencias familiares, aunque el contenido del mensaje que intercambiaron permanecerá en privado.