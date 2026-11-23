Un total de 730 alumnos del Plantel 09 de Champotón se quedaron sin clases este lunes tras el estallido de la huelga de trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche.

Noticia Destacada Decomisan mercancía pirata tras cateos en siete comercios de Ciudad del Carmen

Desde las 9:00 horas, 34 trabajadores, entre maestros y personal administrativo, iniciaron una protesta con apego a la ley.

En el enrejado principal del citado plantel se observa una bandera rojinegra, así como una lona donde se especifican las exigencias de los trabajadores de la base sindical.

Entre ellas, el pago puntual de la prima de antigüedad, el incremento salarial 2026 firmado por el juzgado laboral, el respeto a la cláusula 79 sobre la prima de retiro y el pago de renivelación y homologación 2026 a trabajadores.

JGH