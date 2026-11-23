Un hombre fue atacado a balazos en el asentamiento irregular In House en Playa del Carmen, los paramédicos de la Secretaría de Protección Civil, luego de atenderlo, lo trasladaron en código rojo a un hospital para recibir atención médica hospitalaria.

Noticia Destacada Extranjero es detenido por presunto intento de homicidio en Playa del Carmen

Por su parte, las autoridades policiales cerraron la calle y desplegaron el operativo de búsqueda de los presuntos asesinos, quienes, luego de descargar sus armas de fuego, huyeron de la escena.

Los hechos se registraron sobre la calle Bahía de Corea y la avenida Lilis, donde vecinos reportaron a las autoridades locales a través del 911 informando del ataque a balazos a un trabajador de un taller.

En la escena de violencia criminal se presentaron agentes de la Fiscalía General de Quintana Roo para realizar los peritajes; hasta el momento se desconocen las causas del ataque contra la vida del talachero del taller mecánico.

JGH