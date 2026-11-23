Tras el aseguramiento de siete establecimientos comerciales en Ciudad del Carmen, la Fiscalía General de la República (FGR) decomisó cientos de artículos presuntamente falsificados, entre ellos 450 juegos de mesa UNO, 164 vehículos de juguete Hot Wheels, 29 muñecas Barbie y diversos productos de las marcas Coach, Harry Potter y otros personajes protegidos por derechos de propiedad industrial.

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De acuerdo con información proporcionada extraoficialmente, el decomiso se realizó durante los cateos ejecutados la madrugada del domingo, como parte de una investigación federal por la presunta comercialización de mercancía que utiliza marcas registradas sin autorización.

Entre los negocios intervenidos se encuentran Baima, Duo Mai Chino, La Bella Pandita, Joyería Zagal, Mall City, Kositerias y un establecimiento sin razón social visible, ubicado sobre la calle 35 de la colonia Centro. Los siete inmuebles quedaron asegurados por las autoridades federales.

Entre los negocios intervenidos figuran Baima, Duo Mai Chino, La Bella Pandita, Joyería Zagal, Mall City y Kositerias. / Israel Lozano

El inventario de los productos decomisados también incluyó 44 carteras, 22 bolsos, seis tarjeteros, cinco playeras y siete gorras de la marca Coach, además de 36 dulceros, seis figuras coleccionables de Harry Potter, prendas de vestir y otros artículos con imágenes de personajes comerciales.

A estos productos se sumaron siete equipos de videograbación digital (DVR) y dinero en efectivo, cuyo monto quedó pendiente de dictamen. Los artículos fueron asegurados como parte de las diligencias integradas a la carpeta de investigación.

La intervención federal derivó de una querella presentada por representantes legales de Coach IP Holdings LLC, Warner Bros. Entertainment y DC Comics, quienes denunciaron la presunta comercialización de productos que ostentan falsificaciones de sus marcas y personajes registrados.

JGH