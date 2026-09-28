Yolanda Andrade sorprende al revelar que dejará de tomar sus medicamentos

Desde hace un tiempo es muy sabido que Yolanda Andrade está pasando por algunas complicaciones en su salud, siendo uno de los momentos más difíciles en su vida. Sin embargo, hace poco la famosa tomó una decisión un poco drástica.

De acuerdo con lo que comentó, la conductora optó por dejar de tomar los medicamentos que le han recetado, por lo que únicamente va a consumir los que le ayuden con el dolor que le ocasionan sus padecimientos, esto después de que durante el año pasó por muchos estudios y estuvo bastante tiempo en el hospital.

Noticia Destacada Yolanda Andrade sorprende al revelar que ya tiene el outfit para su funeral

Yolanda Andrade sorprende a tomar complicada decisión

Recordemos que fue en el 2023, cuando se dio a conocer que habría sufrido una crisis de salud a causa del aneurisma cerebral, el cual le dejó algunas secuelas considerables en el habla, la movilidad y provoca dolor intenso.

Para el 2025, la conductora compartió de forma oficial su diagnóstico, revelando que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y Neuralgia del Trigémino.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Yolanda Andrade se mostró muy agradecida por las muestras de cariño a todos sus seguidores y amigos, pero también mencionó que ha recibido muchos comentarios negativos en sus redes sociales.

Noticia Destacada Numerólogo alerta sobre posible recaída de Yolanda Andrade y recomienda cuidar su salud

Además, aseguró que ha estado acompañada de su psiquiatra, su psicóloga y su padrino de doble AA, quienes le han ayudado a enfrentar todas las complicaciones que ha vivido.

“Hoy he decidido que ya no voy a tomar medicamentos, sólo los que sí necesito para el dolor, pero poco a poco quiero alejarme de todo (…) Ha sido un año muy difícil para mí, muy muy muy difícil. Hay días que no me he podido parar, que me he caído, me ha tenido que cargar mi hermana para ir al baño, de pronto no puedo hablar, de pronto ya puedo hablar con otra medicina”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal