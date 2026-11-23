El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que todavía no se ha identificado oficialmente a la persona que podría asumir el liderazgo de la organización criminal encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, tras su captura en Guasave, Sinaloa.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 23 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que será necesario analizar las declaraciones de los detenidos y los indicios obtenidos durante los cateos realizados por las autoridades federales.

Señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionará información sobre la estructura del grupo delictivo y sus posibles sucesores, una vez que concluyan las diligencias correspondientes.

¿Quién asumirá el liderazgo del grupo criminal de “El Chapo Isidro”?

García Harfuch evitó mencionar nombres o apodos de posibles sucesores, debido a que las investigaciones permanecen abiertas.

"Todavía faltan las declaraciones de los detenidos, los indicios que se recaban en los domicilios donde se registran los cateos", explicó.

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Precisó que será la FGR la encargada de dar a conocer los resultados de las investigaciones para evitar especulaciones sobre los integrantes que podrían tomar el control de la organización.

¿Cuántas veces fue detenido “El Chapo Isidro” antes de su captura?

El titular de la SSPC confirmó que Fausto Isidro Meza Flores había sido detenido en cuatro ocasiones entre 2011 y 2015, por investigaciones relacionadas con delitos contra la salud, delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y armas de fuego.

La primera detención ocurrió el 4 de mayo de 2011 en Culiacán, mientras que la segunda se registró el 9 de julio de 2014 en Guasave.

La tercera captura tuvo lugar el 8 de agosto de 2014 y la cuarta el 16 de abril de 2015, nuevamente en Guasave.

Harfuch indicó que la FGR deberá explicar qué ocurrió con los procedimientos judiciales relacionados con esas detenciones.

Por otra parte, el funcionario rindió homenaje a los cuatro militares que murieron durante el operativo contra “El Chapo Isidro” y reconoció la participación de los elementos que resultaron heridos.

Finalmente, anunció que el Gabinete de Seguridad acudirá a Sinaloa para evaluar las acciones de seguridad, después de que las autoridades reportaran aproximadamente 4 mil 200 detenciones de personas identificadas como generadoras de violencia en la entidad desde octubre de 2024.

IO