Mérida se viste de estrellas: sigue los Tú Awards 2026 este 8 de octubre

La espera terminó para los fanáticos del entretenimiento digital. Este jueves 8 de octubre se celebran los Tú Awards 2026 desde Mérida, Yucatán, una entrega que reúne a creadores de contenido, influencers y celebridades para reconocer a las figuras que destacan en el mundo digital.

La ceremonia contará con la conducción de Fer Jalil, Bastian y Sonrixs, quienes estarán al frente de una noche dedicada a las personalidades favoritas del público y a las tendencias que marcan las redes sociales.

¿Cómo seguir la transmisión de los Tú Awards 2026?

Los seguidores podrán estar pendientes de la cobertura de los Tú Awards 2026 para conocer los momentos más destacados de la ceremonia, las apariciones de sus celebridades favoritas y todo lo que ocurra durante el evento desde Mérida.

La gala promete reunir a figuras del entretenimiento y del universo digital en una celebración que pone en el centro a los talentos que conectan con las nuevas generaciones.