Habitantes de esta cabecera municipal, principalmente vecinos de la calle Reforma Agraria y transeúntes, hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para implementar una solución definitiva al grave problema de baches e inundaciones que afecta de manera recurrente a esta vialidad y pone en riesgo la integridad de conductores y peatones.

De acuerdo con los inconformes, aunque la arteria ha sido sometida a diversas jornadas de bacheo —cuyos parches son evidentes a simple vista—, estas medidas paliativas han resultado insuficientes. Con cada lluvia, el agua estancada oculta nuevos hoyancos que continúan abriéndose sobre la carpeta asfáltica, convirtiendo el tramo en una trampa para quienes transitan por la zona.

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Los residentes denunciaron que el deterioro de la vía ya ha ocasionado varios accidentes de tránsito, pues motociclistas, ciclistas y automovilistas caen de manera imprevista en los baches cubiertos por el agua, sufriendo daños materiales en sus unidades y exponiéndose a lesiones físicas.

Asimismo, señalaron que el problema del encharcamiento persiste desde hace años debido a la falta de un sistema de desagüe funcional.

Recordaron que a lo largo de varias administraciones municipales se han perforado diversos pozos de absorción en el sector; sin embargo, ninguno ha resuelto la acumulación de agua, ya que varios se encuentran completamente azolvados por el lodo e incluso algunos quedaron sellados bajo el pavimento en obras anteriores.

Hasta el momento, la Dirección de Obras Públicas municipales no ha dado a conocer si dentro del paquete de obras para el próximo ejercicio fiscal se contempla algún proyecto integral de pavimentación, nivelación o drenaje pluvial para atender de raíz la problemática de la calle Reforma, por lo que los vecinos reiteraron su exigencia de ser tomados en cuenta antes de que ocurra un percance de mayores consecuencias.