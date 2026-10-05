TÚ Awards 2026 en Mérida: conoce a los conductores Fer Jalil, Bastian Delfín y Sonrixs

Los TÚ Awards 2026 están listos para regresar a Mérida, Yucatán, donde este jueves 8 de octubre se realizará una nueva edición de la premiación que reconoce a las figuras más destacadas de internet, las redes sociales, la música y el entretenimiento.

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La ceremonia tendrá como sede el Auditorio de Plaza La Isla, en Mérida, y estará conducida por tres reconocidos creadores de contenido: Fer Jalil, Bastian Delfín y Sonrixs, quienes serán los encargados de llevar al público por las diferentes categorías y momentos de la premiación.

Esta será la tercera ocasión consecutiva en que los TÚ Awards tienen a Mérida como sede.

La ceremonia reúne a creadores digitales, artistas y personalidades que compiten en categorías como Creador del Año, Actor y Actriz del Año, Canción del Año, Fashion Icon, Viral Moment, Podcast del Año y Creador Regional.

¿Quiénes son los conductores de los TÚ Awards 2026 en Mérida?

Fer Jalil es una creadora de contenido reconocida principalmente por su trabajo relacionado con el maquillaje, belleza y lifestyle. Su presencia en redes sociales la ha colocado como una de las creadoras destacadas dentro del llamado beauty digital. En 2026 también lanzó su propia línea de maquillaje, Ferja MX, mientras continúa fortaleciendo su comunidad en internet.

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Bastian Delfín, conocido en redes como Bastian, es un creador de contenido que ha ganado popularidad en plataformas digitales, particularmente por sus videos y contenido de entretenimiento. Su presencia en TikTok también lo ha llevado a formar parte de otros eventos importantes relacionados con los creadores digitales.

Por su parte, Sonrixs es otro de los creadores de contenido que forman parte de la conducción de los TÚ Awards 2026. Su participación completa el trío que estará al frente de la ceremonia en Mérida, junto con Fer Jalil y Bastian Delfín.

Con esta conducción, los TÚ Awards 2026 en Mérida reunirán nuevamente a algunas de las figuras más populares del entretenimiento digital, en una ceremonia programada para este jueves 8 de octubre en el Auditorio de Plaza La Isla.