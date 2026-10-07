Conoce a los artistas invitados a los Tú Awards 2026 en Mérida

Por tercera ocasión, los Tu Awards se realizarán en la ciudad de Mérida este 2026, donde reconocerán a lo mejor del internet, música y televisión, con diversas celebridades invitadas.

Y es que desde 2024 los Tu Awards eligieron a la ciudad de Mérida para realizar su premiación, con sede en la Feria Yucatán Xmatkuil, con una gran alfombra roja y conciertos.

Noticia Destacada Teatro del Pueblo en Xmatkuil 2026: estos son los conciertos gratis de la Feria Yucatán

En 2025 también se eligió a Mérida, en el Auditorio La Isla, donde también fueron un gran éxito con artistas de talla nacional e internacional.

Ahora este año se tendrá su regreso, y se ha revelado quiénes son los conductores y artistas nominados.

Conductores de los Tu Awards 2026

Este 2026 se eligieron a tres celebridades invitadas como conductores de los Tu Awards en Mérida: Bastian, Fer Jalil y Sonrixs.

Las tres celebridades del internet y TikTok serán los encargados de conducir la ceremonia de premios, destacando por su humor y carisma.

Invitados a los Tú Awards 2026 en Mérida

Seis celebridades del internet y el mundo de la música se presentarán en los Tú Awards 2026 en la ciudad de Mérida:

María Bolio

Mía Rubín

Joel DeLeón

Lukas Urkijo

Lalo Brito

Los Polinesios

Noticia Destacada Conciertos gratis de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026: fechas y cartelera completa

¿Quiénes son los nominados a los Tu Awards 2026?

La lista de nominados para la edición 2026 a los Tu Awards ya ha sido revelada, y cuenta con categorías de televisión, redes sociales y música.

Entre ellos se encuentran Aaron Mercury, Santos Bravos, Karol Sevilla, Aldo De Nigris, Axel Madrazo, Michael Ronda, Herly RG, Jair Sánchez, entre otras personalidades.

Las votaciones ya se encuentran abiertas a través de https://www.tuenlinea.com/tuawards para elegir a sus favoritos.