Hace poco, las redes sociales comenzaron a hacer unas fuertes especulaciones, sobre el futuro de Britney Spears, donde se menciona que podría volver a la música con el pie derecho para reclamar su lugar.

Esto ha sido revelado por el diario The Sun, ya que la cantante se encuentra en Londres, trabajando en lo que podría ser su nuevo material, un hecho que ha sorprendido a miles de usuarios, ya que Britney Spears había mencionado que nunca regresaría.

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¿Britney Spears trabaja en su regreso a la música?

De acuerdo con la información revelada por el medio británico, Britney Spears llegó el pasado 19 de noviembre a la ciudad, donde rentó un estudio privado para grabar nuevos temas y sonidos musicales. Sin embargo, hasta el momento, ni la cantante, ni su representante han dicho nada al respecto.

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Por medio de un video que compartió en sus redes sociales, la famosa reveló que llegó a Londres: “Hace muchísimo tiempo que no voy a Londres. ¡Aquí vamos! Está lloviendo a cántaros afuera”

Además, compartió que en su visita va a trabajar en su línea de joyería, en un segundo video se mostró recorriendo las calles de la ciudad, pero sin dar más detalles sobre su estancia en Londres.

Ante una posibilidad de un regreso, muchos de sus seguidores se han mostrado emocionados, por lo que han recordado que lleva alejada de los escenarios muchos años, tras problemas personales y una fuerte batalla legal.

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