Omar Chaparro y Robbie Williams: la historia de amistad que comenzó hace 21 años y que pocos conocían

La aparición de Omar Chaparro junto a Robbie Williams durante su concierto en la Ciudad de México sorprendió a los asistentes y a los seguidores de ambos artistas. Sin embargo, lo que parecía una invitación inesperada sobre el escenario en realidad tiene un antecedente que se remonta a más de dos décadas, cuando sus caminos se cruzaron por primera vez en la televisión mexicana.

La historia salió a relucir después de que se recordara que el actor y conductor mexicano ya había convivido con el intérprete británico mucho antes de compartir nuevamente los reflectores en un espectáculo musical. Su reciente encuentro dejó ver que aquella relación no comenzó con el concierto, sino durante una visita promocional que Robbie realizó a México.

¿Cómo se conocieron Omar Chaparro y Robbie Williams?

Para conocer los orígenes de esta historia hay que regresar a 2005, cuando Robbie Williams visitó México para promocionar su álbum Intensive Care, uno de los trabajos discográficos de su carrera como solista.

Durante aquella visita, el cantante acudió al programa No Manches, conducido por Omar Chaparro. El encuentro permitió que ambos artistas coincidieran en un espacio televisivo que formaba parte de la oferta de entretenimiento de la época.

🎤👀 ¡Les voy a contar! Lo de Omar Chaparro cantando con Robbie Williams no fue una casualidad, como muchos creíamos o pensábamos. ¡Hay una historia detrás! 🤯✨ 📅 Todo se remonta a hace 21 años, cuando Robbie Williams vino a México para promocionar su álbum Intensive Care y visitó el programa No Manches, conducido por el mismísimo Omar Chaparro. 😱🎶 En aquel entonces, Robbie invitó a Omar a tener una participación especial en el Estadio Azteca durante El Evento 40, de Los 40 Principales. 🎤🏟️ Así que, ¡desde entonces se conocen! 🤝🔥 Por eso, la participación de Omar como invitado durante la primera presentación de Robbie Williams en la CDMX no fue ninguna coincidencia. ¡Todo tiene una historia detrás! 👏🎵 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) October 8, 2026

Pero la convivencia no se quedó únicamente en una entrevista. De acuerdo con la historia que se ha compartido sobre aquel encuentro, Robbie Williams invitó a Omar Chaparro a participar en El Evento 40, organizado por Los 40 Principales en el entonces Estadio Azteca.

Aquella invitación representó una oportunidad para que el conductor mexicano compartiera un escenario con una estrella internacional de la música, mucho antes de que volvieran a encontrarse ante el público capitalino.

Omar Chaparro y Robbie Williams vuelven a compartir escenario

Más de 20 años después de aquel primer encuentro, los caminos de ambos volvieron a cruzarse durante la presentación de Robbie Williams en la Ciudad de México.

La participación de Omar Chaparro como invitado del cantante británico llamó la atención de los asistentes, especialmente de quienes desconocían que ambos ya tenían una historia en común. Lo que para muchos parecía una colaboración improvisada tenía un antecedente que explicaba por qué el mexicano formó parte del espectáculo.

Omar Chaparro cantando en el concierto de Robbie Williams en México. 🇲🇽♥️🫶🏻 https://t.co/lJB9Vy4RjV — EstiloDF (@EstiloDF) October 8, 2026

El reencuentro también despertó la curiosidad de los seguidores, pues no todos recordaban la visita promocional que Robbie realizó a México ni la invitación que le hizo al conductor durante sus primeros años de trayectoria televisiva.