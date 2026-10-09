Yahir cancela conciertos de noviembre y diciembre de 2026; estas son las ciudades afectadas

Los seguidores de Yahir tendrán que cambiar sus planes para los próximos meses, luego de que se confirmara la cancelación de tres conciertos que el cantante tenía programados en distintas ciudades del país. La decisión fue anunciada el 8 de octubre de 2026 por las empresas organizadoras, que atribuyeron la suspensión a circunstancias logísticas.

El anuncio afecta a los espectáculos previstos en Puebla, Pachuca y Toluca. Además de ofrecer disculpas al público, las compañías informaron que las personas que compraron entradas podrán solicitar la devolución de su dinero mediante la plataforma de venta de boletos.

Aunque la noticia se dio a conocer después de la participación del artista en La Casa de los Famosos México 2026, no existe información confirmada que relacione ambos acontecimientos.

¿Qué conciertos de Yahir fueron cancelados?

De acuerdo con el comunicado de Arta Producciones y Alma Show, tres presentaciones quedaron fuera de la programación prevista. Estas son las fechas y los recintos afectados:

Puebla: 20 de noviembre de 2026, en el Auditorio Arema.

Pachuca, Hidalgo: 21 de noviembre de 2026, en el Auditorio Arema.

Toluca, Estado de México: 12 de diciembre de 2026, en el Teatro Morelos.

Las organizadoras explicaron que los inconvenientes logísticos impedían llevar a cabo los espectáculos en las condiciones previstas. También señalaron que las circunstancias eran ajenas tanto a las empresas como a los recintos.

Hasta el momento, no se han anunciado nuevas fechas para sustituir los conciertos cancelados ni se han ofrecido detalles adicionales sobre los motivos específicos que llevaron a suspenderlos.

¿Cómo pedir el reembolso de los boletos de Yahir?

Las personas que adquirieron entradas para cualquiera de las tres presentaciones deberán realizar el trámite de devolución a través de Arema.mx, plataforma indicada por las organizadoras en su comunicado.

El plazo establecido es de un mes a partir del viernes 9 de octubre de 2026, por lo que los compradores deberán revisar las instrucciones de la boletera y completar la solicitud dentro del periodo señalado.

Para facilitar el procedimiento, se recomienda tener disponibles los siguientes datos:

Comprobante de compra de los boletos.

Correo electrónico de confirmación.

Información de la operación y método de pago.

¿Por qué Yahir canceló sus presentaciones?

La explicación difundida por las organizadoras apunta a circunstancias logísticas, pero no se dieron a conocer detalles específicos sobre los inconvenientes que impidieron realizar los conciertos.

La cancelación se produjo después de que Yahir participara en La Casa de los Famosos México 2026, lo que volvió a colocarlo en el centro de la atención pública. No obstante, hasta ahora no hay pruebas que permitan afirmar que su aparición en el reality esté relacionada con la suspensión de las fechas.