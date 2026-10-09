Invasión de estacionamientos y colapso vial por la Policía sofoca a escuelas de la Supermanzana 247 en Cancún

Lo que debió representar una mejora en la infraestructura institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Benito Juárez se ha convertido en una pesadilla cotidiana de movilidad, riesgo vial y confrontación para cientos de familias en la Supermanzana 247. La instalación de oficinas administrativas dentro de la Academia de Policía ha detonado un severo colapso en la circulación de la avenida Tules y en los accesos al complejo educativo del fraccionamiento Villas Otoch primera etapa.

Todas las mañanas y tardes, el perímetro que alberga a un preescolar, una escuela primaria y una secundaria se transforma en un cuello de botella infranqueable. La causa principal, denuncian padres de familia y vecinos, es la ocupación sistemática de los cajones de estacionamiento escolares y comerciales por parte de elementos policiales, quienes estacionan ahí sus vehículos particulares para acudir a laborar en las instalaciones contiguas.

Antes de este cambio operativo, el proceso de ingreso y descenso de los alumnos en el área de estacionamiento tomaba un promedio de cinco minutos. En la actualidad, las familias reportan demoras de hasta 20 minutos atrapadas en el tráfico. Esta congestión se complica aún más cuando las patrullas operativas deben atender llamadas de auxilio e irrumpen abruptamente a alta velocidad entre el flujo vehicular y la multitud de peatones.

Para asegurar espacios exclusivos a sus automóviles civiles, efectivos policiales han llegado a colocar trafitambos y conos viales, impidiendo el libre paso de los tutores hacia los cajones que corresponden por derecho a la comunidad escolar. Cuando los ciudadanos intentan cuestionar la medida, se han topado con respuestas prepotentes y la negativa del personal de la corporación a permitir el libre tránsito.

Noticia Destacada “Fiesta del Taco” en Cancún: Conoce la fecha, horarios y cierre de avenidas

"No es solo el tiempo que perdemos, es la inseguridad a la que exponen a nuestros hijos", comentó un padre de familia afectado. "Si de por sí los automovilistas no respetaban las zonas peatonales, ahora con patrullas saliendo a toda velocidad entre la gente que intenta cruzar, el riesgo de un atropellamiento o un accidente grave es altísimo".

La problemática sobrepasa el perímetro escolar. Los comercios aledaños han visto afectados debido a que sus espacios de estacionamiento son ocupados por los oficiales durante jornadas completas. Paralelamente, los habitantes de las calles circundantes enfrentan bloqueos constantes en los accesos a sus privadas durante las horas pico de entrada y salida de clases.

​Pese a la escalada en la congestión vial y la concurrencia de menores de edad diariamente, la presencia de la Dirección de Tránsito Municipal es inexistente. Los vecinos señalan que ni antes ni después del traslado de las oficinas de la SSC se han desplegado agentes para coordinar el paso de peatones o agilizar el flujo de vehículos, dejando la zona en un estado de abandono operativo.

La comunidad escolar exige la intervención inmediata de las autoridades municipales y de la SSC para reubicar el estacionamiento del personal administrativo a predios propios de la corporación, liberar los espacios públicos asignados a los planteles educativos y desplegar operativos viales permanentes que garanticen la integridad física de los estudiantes.