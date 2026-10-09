Habitantes de la comunidad de Tihosuco en Felipe Carrillo Puerto bloquean carretera federal 295

Hartos por los constantes apagones en el servicio de energía eléctrica, habitantes de la comunidad de Tihosuco bloquearon con palos, troncos y piedras la carretera federal 295 Valladolid-Felipe Carrillo Puerto.

De acuerdo con información que se pudo indagar, aproximadamente a las 18:00 horas de este viernes, vecinos de la comunidad de Tihosuco decidieron bloquear la carretera federal que cruza en medio del pueblo para realizar acción de presión a las autoridades y procedan a gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que se pueda restablecer el servicio que ya llevan varias horas sin energía eléctrica.

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El bloqueo se registró a la altura de las instalaciones de la universidad del Bienestar ubicada en la salida de la localidad rumbo a Tepich, cuando los vecinos de Tihosuco determinaron cerrar la carretera colocando piedras, llantas, madres y otros obstáculos para impedir el paso de las unidades en ambos sentidos de la carretera federal.

Los campesinos exigen que la Comisión Federal de Electricidad envíe una brigada para realizar los trabajos de reparación de las líneas y restablezca el servicio pero además se garantice que no se interrumpa nuevamente el servicio.