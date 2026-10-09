Informan la detención de expolicía municipal por el feminicidio de Alejandra Michelle, hallada en el Boulevard hace casi seis años

Casi seis años después de que una familia perdiera a su hija en la bahía de Chetumal, el caso de Alejandra Michelle vuelve al centro de la atención pública. Trascendió la presunta detención de Miguel Ángel “N”, expolicía municipal señalado por su posible relación con el feminicidio de la adolescente de 16 años, cuyo cuerpo fue localizado en una zona de manglares, en las inmediaciones de Calderitas. Se espera que la confirmación se haga de manera oficial.

Los hechos se remontan al 21 de junio de 2020, cuando Alejandra salió a correr y no volvió a casa. Horas más tarde, su cuerpo apareció entre los manglares, en el tramo carretero que conduce a Calderitas.

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En un principio, la muerte fue atribuida a un ahogamiento. Esa versión fue cuestionada desde el primer momento por la familia, que consideró que había indicios de violencia y que las circunstancias del hallazgo no coincidían con una muerte accidental. Ante la falta de respuestas, sus familiares emprendieron búsquedas por su cuenta, reunieron posibles evidencias y exigieron que el caso se investigara con perspectiva de género.

Esa insistencia terminó por cambiar el rumbo del expediente, que posteriormente fue reclasificado como feminicidio. Desde entonces, la exigencia de justicia se mantuvo como una de las demandas más visibles de familiares y colectivos que acompañaron el caso a lo largo de los años.

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Ahora, de acuerdo con lo que trascendió, las investigaciones habrían encontrado posibles elementos de vinculación entre el exagente y la adolescente.

Cabe subrayar que se trata de una presunta detención y que, como en todo proceso penal, Miguel Ángel “N” goza de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia emitida por un juez. Corresponderá a la Fiscalía presentar los datos de prueba y a la autoridad judicial valorarlos.

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