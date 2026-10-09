Rihanna sorprende al bailar “La Quebradora” de Banda El Recodo

La música regional mexicana puso a bailar a una de las estrellas más reconocidas del pop mundial. Rihanna sorprendió a los asistentes de un evento de su marca de belleza, Fenty Beauty, al animarse a bailar quebradita al ritmo de Banda El Recodo, un momento que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

La intérprete de “Umbrella” y “Diamonds” demostró que también disfruta de los ritmos mexicanos durante una transmisión en vivo relacionada con su firma de cosméticos. Las imágenes de la cantante bailando se difundieron en plataformas digitales y provocaron reacciones entre sus seguidores.

Rihanna baila “La Quebradora” con Leo González

El momento ocurrió durante un encuentro al que asistieron distintas personalidades, entre ellas Leo González, comediante y creador de contenido de raíces mexicanas, quien incluso tuvo la oportunidad de maquillar a la cantante.

Fue González quien animó a Rihanna a sacar sus mejores pasos al escuchar “La Quebradora”, uno de los temas más conocidos de Banda El Recodo. La artista aceptó la invitación y se sumó al baile, protagonizando una escena que contrastó con la imagen habitual de sus presentaciones musicales.

🤠💃 ¡Quiébrala, quiébrala! Rihanna saca los pasos prohibidos al ritmo de la quebradita La cantante sorprendió al aparecer en uno de los videos del comediante y creador de contenido Leo González, donde se animó a bailar este popular estilo de la música regional mexicana. https://t.co/ZyuDMpZcwu — La Resistencia Aguascalientes (@Resistenciags) October 10, 2026

El periodista compartió el video en sus redes sociales acompañado de la frase “te amo, Rihanna”, publicación que contribuyó a que el encuentro ganara popularidad entre los usuarios.

¿Quién es Leo González, el creador de contenido que bailó con Rihanna?

Leo González es un comediante y creador de contenido conocido por sus publicaciones en redes sociales. Nació en Hanford, California, y tiene raíces mexicanas, ya que sus padres son originarios de Guanajuato y Michoacán.

Su participación en el evento de Fenty Beauty le permitió compartir un momento con Rihanna que ahora circula ampliamente en internet. La invitación a bailar terminó por convertirse en uno de los episodios más comentados de la reunión.