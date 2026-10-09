Rihanna sorprende al bailar “La Quebradora” de Banda El Recodo

La música regional mexicana puso a bailar a una de las estrellas más reconocidas del pop mundial. Rihanna sorprendió a los asistentes de un evento de su marca de belleza, Fenty Beauty, al animarse a bailar quebradita al ritmo de Banda El Recodo, un momento que rápidamente llamó la atención en redes sociales.
La intérprete de “Umbrella” y “Diamonds” demostró que también disfruta de los ritmos mexicanos durante una transmisión en vivo relacionada con su firma de cosméticos. Las imágenes de la cantante bailando se difundieron en plataformas digitales y provocaron reacciones entre sus seguidores.
Rihanna baila “La Quebradora” con Leo González
El momento ocurrió durante un encuentro al que asistieron distintas personalidades, entre ellas Leo González, comediante y creador de contenido de raíces mexicanas, quien incluso tuvo la oportunidad de maquillar a la cantante.
Fue González quien animó a Rihanna a sacar sus mejores pasos al escuchar “La Quebradora”, uno de los temas más conocidos de Banda El Recodo. La artista aceptó la invitación y se sumó al baile, protagonizando una escena que contrastó con la imagen habitual de sus presentaciones musicales.
El periodista compartió el video en sus redes sociales acompañado de la frase “te amo, Rihanna”, publicación que contribuyó a que el encuentro ganara popularidad entre los usuarios.
¿Quién es Leo González, el creador de contenido que bailó con Rihanna?
Leo González es un comediante y creador de contenido conocido por sus publicaciones en redes sociales. Nació en Hanford, California, y tiene raíces mexicanas, ya que sus padres son originarios de Guanajuato y Michoacán.
Su participación en el evento de Fenty Beauty le permitió compartir un momento con Rihanna que ahora circula ampliamente en internet. La invitación a bailar terminó por convertirse en uno de los episodios más comentados de la reunión.