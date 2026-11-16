La cantante mexicana Belinda se convirtió en tendencia tras ser la invitada sorpresa en el segundo concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Sin embargo; gran parte de los usuarios de redes sociales criticaron a la mexicana por equivocarse al interpretar “Ángel”.

El incidente ocurrió la noche del sábado 14 de noviembre de 2026, cuando la intérprete de pop subió al escenario acompañada de la artista colombiana. Fue durante este espacio que ambas cantantes interpretaron algunos de los temas más emblemáticos de la trayectoria de Belinda.

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¿Cuál fue el error de Belinda al interpretar “Ángel” en concierto de Karol G?

De acuerdo con los videos difundidos por asistentes en plataformas digitales, al momento de entonar "Ángel", Belinda perdió el hilo de la canción en plena presentación frente a Karol G, mostrando una evidente expresión de sorpresa e incomodidad al no recordar la estrofa correspondiente.

Ante el lapsus, tanto la cantante colombiana como los miles de espectadores presentes la auxiliaron coreando la letra para que pudiera retomar y concluir la interpretación. La viralización del fragmento desató una ola de comentarios críticos por parte de internautas, quienes rápidamente recordaron una polémica declaración hecha por Belinda en 2015.

Belinda fue una de las invitadas sorpresa del concierto de Karol G en Ciudad de México, donde juntas interpretaron éxitos como “Luz sin gravedad”, “Ángel” y “Bella traición”. 🎤 Pero un supuesto olvido de la letra durante su presentación se convirtió en uno de los momentos más curiosos del show. ¡Hasta las estrellas pueden quedarse en blanco! 👀 ¿A ustedes alguna vez se les olvidó una canción que conocen de memoria? #Belinda #KarolG #Conciertos #MomentoViral #JavierCeriani — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) November 16, 2026

En aquella ocasión, mientras fungía como jueza en el programa televisivo Me pongo de pie, la cantante criticó a concursantes del equipo de Ha*Ash por equivocarse al cantar uno de sus temas, pronunciando la frase: "Por respeto al artista, me aprendo la letra". Usuarios en redes usaron la misma frase para señalar su error sobre el escenario.

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