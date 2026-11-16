Un hombre identificado como Álvaro Antonio P.CH. permanecerá en prisión preventiva luego de ser acusado de homicidio calificado por la muerte de un habitante del municipio de Acanceh, Yucatán, ocurrida el pasado 4 de octubre.

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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron en un domicilio de esa localidad, donde presuntamente el acusado agredió a golpes a la persona que habitaba en el inmueble.

Durante el ataque, el señalado habría utilizado un objeto contundente para golpear a la víctima, quien sufrió un traumatismo craneofacial severo que le provocó la muerte poco después de la agresión.

Por estos hechos, la Fiscalía formuló la imputación dentro de la causa penal 129/2026. Durante la audiencia, la Juez Primero de Control del Segundo Distrito, con sede en Kanasín, determinó imponerle prisión preventiva oficiosa durante todo el tiempo que dure el proceso.

JGH