Derrotas, escándalos y cuestionamientos persiguen a Roberto Palazuelos; busca nuevamente la gubernatura de Quintana Roo en 2027

Roberto Palazuelos Badeaux, actor, empresario hotelero en Tulum y personalidad televisiva, busca nuevamente la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo para el 2027 por Movimiento Ciudadano (MC). Tras registrarse en el 2022 como candidato a Gobernador por dicho partido, solo para que le retiraran la postulación en medio de un escándalo tras otro y competir sin éxito en el 2024 como candidato a Senador, perdiendo frente a Eugenio Segura, el autodenominado “Diamante Negro” persiste en su ambición política, pese a una trayectoria plagada de controversias, señalamientos graves y una imagen pública que lo aleja de cualquier perfil serio para gobernar un estado turístico clave del Caribe Mexicano.

Nacido en Acapulco en 1967, Palazuelos ha construido fortuna en el entretenimiento y los negocios hoteleros en Tulum, donde opera propiedades como el Diamante K. Su incursión en la política ha sido mediática y caótica. En el 2022 se registró como precandidato de MC a la gubernatura, pero el partido le retiró la candidatura tras viralizarse un video donde confesaba supuesta participación en homicidios y realizar declaraciones amenazantes contra críticos, prometiendo “ajustar cuentas” una vez en el cargo.

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En el 2024 fue candidato a Senador por el partido naranja, obteniendo resultados mediocres que evidenciaron su débil arraigo electoral.

Como empresario en Tulum, Palazuelos acumula señalamientos graves. En el 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió temporalmente su hotel Diamante K por sobreprecios injustificados, cobros excesivos e irregularidades en servicios, generando oleadas de quejas de turistas estafados. Se le ha vinculado con presuntos despojos de terrenos y desalojos violentos en la zona, reportados en el 2021. También ha sido señalado como parte de las redes de lavado de dinero y despojos en Tulum.

Además, ha sido criticado por supuestas conexiones con figuras del crimen organizado y un estilo de vida ostentoso que contrasta con la realidad de comunidades locales afectadas por el turismo descontrolado.

El “Diamante Negro” fue señalado por presuntos actos de misoginia / Especial

Sus declaraciones públicas han sido particularmente tóxicas. Ha defendido infidelidades y poligamia argumentando que “mientras pague las tarjetas de crédito, las mujeres estarán felices”, lo que desató acusaciones de machismo rampante y misoginia. En entrevistas ha presumido de una vida “intensa” con nexos polémicos, incluyendo anécdotas violentas que han sido usadas para cuestionar su idoneidad ética para cargos públicos.

La radiografía de Roberto Palazuelos Badeaux revela a un personaje mediático con negocios en el Caribe Mexicano, pero con una trayectoria política efímera y saturada de escándalos que lo convierten en figura tóxica para la opinión pública.

Analistas advirtieron sobre algunos personajes que restan confianza al electorado. / Especial

Sus aspiraciones a la gubernatura generan indignación entre sectores ciudadanos, que cuestionan duramente si un actor-empresario con señalamientos de sobreprecios, despojos, amenazas y declaraciones machistas puede ofrecer soluciones reales a los problemas estructurales de Quintana Roo, como inseguridad, sargazo, desigualdad y opacidad en el turismo.

En lugar de generar confianza, su insistencia en competir resalta la debilidad de MC para ofrecer cuadros serios y consolidados, priorizando visibilidad mediática sobre experiencia probada en gestión pública. Palazuelos ha capitalizado su fama televisiva para posicionarse, pero sus escándalos acumulados erosionan cualquier intento de presentarse como opción viable. La ciudadanía observa con preocupación cómo figuras como él, más cercanas al espectáculo y los negocios controvertidos, que a la rendición de cuentas, intentan incursionar en la política estatal, debilitando la percepción de seriedad en la oposición y perpetuando la idea de que Quintana Roo es terreno fértil para candidaturas de imagen sin sustancia.

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Su paso por la contienda senatorial en el 2024, donde quedó relegado, evidenció límites claros en su capacidad de convocatoria real, más allá de redes sociales y simpatizantes del espectáculo. En Tulum, sus hoteles han sido foco de quejas por prácticas que priorizan ganancias sobre sostenibilidad ambiental y respeto a comunidades locales, lo que contrasta con el discurso de “amor por Quintana Roo” que suele esgrimir en sus apariciones.

Analistas locales ven en su figura un ejemplo de cómo el dinero y la fama no sustituyen la ética pública ni la experiencia de gobierno, y advierten que su posible candidatura podría polarizar aún más el panorama electoral, alejando a votantes que demandan seriedad ante los desafíos del Caribe mexicano.

El interés social radica en cómo su persistencia en la arena política impacta la confianza ciudadana en las instituciones y alternativas opositoras, en un Quintana Roo que exige perfiles con integridad probada y no más escándalos reciclados rumbo al 2027.