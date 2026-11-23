El cantante Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al anunciar que su presentación en Mérida, Yucatán, sería su despedida de los escenarios mexicanos, al menos por ahora.

El mensaje fue publicado durante el fin de semana en sus historias de Instagram, donde compartió una fotografía en blanco y negro de su actuación y dedicó unas palabras de agradecimiento al público yucateco.

Noticia Destacada Feria Xmatkuil 2026 supera el millón y medio de visitantes

“Mérida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”, escribió el intérprete. También acompañó la publicación con un “¡GRACIAS POR TANTO! L@s amo”, junto a un corazón verde.

¿Christian Nodal se retira definitivamente de la música? / Instagram: @nodal

Así fue el concierto de Christian Nodal en Mérida

El espectáculo se realizó la noche del sábado 21 de noviembre en el Centro de Espectáculos Montejo, como parte de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026. Ante miles de asistentes, el sonorense interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “No te contaron mal”, “Adiós amor”, “De los besos que te di” y “Botella tras botella”.

Durante la presentación, Nodal también expresó el cariño que siente por Yucatán y destacó la tranquilidad, la gastronomía y el estilo de vida de la región.

Noticia Destacada ¿Christian Nodal se hizo un tatuaje con el símbolo de la familia Aguilar?

¿Christian Nodal se retira definitivamente de la música?

La frase “hasta nuevo aviso” generó incertidumbre entre sus seguidores, pues el cantante no dio una fecha para regresar a los escenarios mexicanos ni explicó los motivos de esta decisión.

Hasta el momento, tampoco ha anunciado que dejará la música o que suspenderá sus actividades profesionales fuera de México. Por ello, su mensaje apunta a una pausa en sus presentaciones dentro del país, aunque no se conocen más detalles sobre sus próximos planes.