La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desarrolla equipos de hemodiálisis con tecnología mexicana, como parte de los proyectos de investigación e innovación impulsados por el Gobierno federal.

Durante su conferencia matutina de este lunes 23 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que los dispositivos se encuentran en una segunda fase de pruebas y podrían obtener la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en aproximadamente seis meses.

El objetivo es que el IMSS cuente con tecnología desarrollada por científicos mexicanos para atender a pacientes que requieren estos procedimientos.

IMSS busca reducir subrogación de servicios de hemodiálisis

Sheinbaum señaló que el proyecto se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y especialistas de distintas instituciones.

“Esperamos que en unos seis meses, más o menos, puedan estar estos equipos aprobados por Cofepris”, afirmó.

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Explicó que, una vez autorizados, los dispositivos podrían utilizarse en instalaciones del IMSS y reducir la necesidad de contratar servicios externos de hemodiálisis o adquirir equipos de otros proveedores.

La presidenta indicó que existen otros desarrollos médicos dentro de los proyectos estratégicos de tecnología nacional.

México y China trabajan en proyecto de hospital inteligente

La mandataria también abordó los acuerdos de cooperación con China tras su reciente visita a un hospital que utiliza inteligencia artificial y sistemas tecnológicos para la atención médica.

Informó que México busca seleccionar un hospital que pueda transformarse en una unidad inteligente con apoyo de China.

La colaboración contempla equipamiento, capacitación, formación de personal y mecanismos de organización hospitalaria.

Sheinbaum precisó que todavía se encuentra en proceso la definición del hospital mexicano que participaría en este proyecto.

Marina también desarrolla tecnología nacional

La presidenta adelantó que durante las actividades conmemorativas de la Independencia Nacional en el Mar conocería avances tecnológicos de la Secretaría de Marina.

Entre ellos mencionó aeronaves no tripuladas, boyas para mediciones en el océano Pacífico y sistemas de radiocomunicación.

Estos proyectos también cuentan con la colaboración de la Secretaría de Ciencia y forman parte de los esfuerzos federales para desarrollar tecnología en México.

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