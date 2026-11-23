La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que durante su reciente encuentro con Donald Trump en China se abordara el supuesto control de los cárteles del narcotráfico sobre el país, como afirmó públicamente el mandatario estadounidense.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 23 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la conversación que sostuvo con Trump estuvo centrada exclusivamente en asuntos comerciales.

¿Qué respondió Sheinbaum a las declaraciones de Trump sobre los cárteles?

Al ser cuestionada sobre las declaraciones del presidente estadounidense, quien aseguró que le había señalado que México estaba gobernado por organizaciones criminales, Sheinbaum aclaró que ese asunto no formó parte del encuentro bilateral en China.

"En esta reunión no se trató ese tema, fue exclusivamente el tema del comercio", afirmó.

Sin embargo, reconoció que Trump ha planteado esa postura durante conversaciones telefónicas anteriores, en las cuales ella ha rechazado las afirmaciones sobre el control del narcotráfico en México.

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La presidenta sostuvo que la información del mandatario estadounidense es incorrecta y reiteró que su administración trabaja para garantizar la seguridad y la paz en el territorio nacional.

¿Sheinbaum acusó a Donald Trump de mentir?

Ante la insistencia de una reportera, quien preguntó si Trump había mentido sobre lo ocurrido durante su encuentro, Sheinbaum descartó realizar esa acusación.

"No, no, no. Él seguramente se refirió a otra llamada, a otra reunión, pero en particular en esta reunión se trató sobre el tema de comercio", respondió.

La mandataria insistió en que el diálogo presencial con su homólogo estadounidense se concentró en la relación económica bilateral y no en cuestiones de seguridad.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que Trump afirmara públicamente, el pasado 20 de noviembre, que había advertido a la presidenta mexicana sobre la presencia y el poder de los cárteles del narcotráfico en el país.

IO