Luis de Llano pide perdón a Sasha Sokol por su relación cuando ella tenía 14 años; la cantante lo rechaza

El productor Luis de Llano publicó una disculpa dirigida a Sasha Sokol, luego de que un tribunal lo condenara por daño moral debido a la relación que mantuvo con la cantante cuando ella tenía 14 años.
En un video difundido en YouTube, reconoció su responsabilidad civil y admitió que sus declaraciones anteriores sobre el caso fueron desafortunadas e inexactas.
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El mensaje, titulado “Cumplimiento Luis de Llano”, fue presentado por el productor como parte de las medidas ordenadas por la justicia en el litigio que la integrante de Timbiriche inició en su contra.
En la grabación, De Llano reconoció que sus comentarios públicos minimizaron las consecuencias que los hechos tuvieron en la vida personal de la artista.
“Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80”, expresó.
Asimismo, manifestó su intención de no volver a hablar públicamente de Sasha Sokol y aseguró que respetará su vida privada, honor, dignidad e integridad. La disculpa concluyó con una petición de perdón dirigida tanto a la cantante como a la sociedad mexicana.
El productor señaló que su mensaje responde a la sentencia civil definitiva del expediente 642/2022, resuelto por el Juzgado 62 Civil de la Ciudad de México, después de un proceso legal iniciado por Sokol.
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La cantante respondió la noche del miércoles 4 de noviembre y aseguró que el video no contiene la disculpa que ordenó publicar el tribunal, cuyo texto quedó firme desde enero.
Sokol sostuvo que la resolución debía reconocer que a sus 14 años no podía consentir una relación con De Llano, que él actuó desde una posición de poder y que sus padres no fueron cómplices.
Además, anunció que el despacho Zinser y Asociados se incorporará a su equipo legal para brindarle representación en materia penal.