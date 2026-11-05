Luis de Llano pide perdón a Sasha Sokol por su relación cuando ella tenía 14 años; la cantante lo rechaza

El productor Luis de Llano publicó una disculpa dirigida a Sasha Sokol, luego de que un tribunal lo condenara por daño moral debido a la relación que mantuvo con la cantante cuando ella tenía 14 años.

En un video difundido en YouTube, reconoció su responsabilidad civil y admitió que sus declaraciones anteriores sobre el caso fueron desafortunadas e inexactas.

Noticia Destacada Luis de Llano inicia acciones legales contra ViX por la serie que aborda el caso de Sasha Sokol

El mensaje, titulado “Cumplimiento Luis de Llano”, fue presentado por el productor como parte de las medidas ordenadas por la justicia en el litigio que la integrante de Timbiriche inició en su contra.

En la grabación, De Llano reconoció que sus comentarios públicos minimizaron las consecuencias que los hechos tuvieron en la vida personal de la artista.

“Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80”, expresó.

Asimismo, manifestó su intención de no volver a hablar públicamente de Sasha Sokol y aseguró que respetará su vida privada, honor, dignidad e integridad. La disculpa concluyó con una petición de perdón dirigida tanto a la cantante como a la sociedad mexicana.

El productor señaló que su mensaje responde a la sentencia civil definitiva del expediente 642/2022, resuelto por el Juzgado 62 Civil de la Ciudad de México, después de un proceso legal iniciado por Sokol.

Noticia Destacada Timbiriche se deslinda de la producción de ViX; señalan que no autorizaron el uso de su imagen

Sasha Sokol rechaza la disculpa y anuncia nuevos abogados

La cantante respondió la noche del miércoles 4 de noviembre y aseguró que el video no contiene la disculpa que ordenó publicar el tribunal, cuyo texto quedó firme desde enero.

Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí. Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año. La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó. Además, Luis de Llano tiene prohibido volver a mencionarme públicamente —salvo en los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente—. Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia. Llevo casi cinco años litigando este asunto por la vía civil. A partir de ahora, Zinser y Asociados será también mi equipo de abogados en materia penal. Luis de Ya No #LuisdeYaNo — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 5, 2026

Sokol sostuvo que la resolución debía reconocer que a sus 14 años no podía consentir una relación con De Llano, que él actuó desde una posición de poder y que sus padres no fueron cómplices.

Además, anunció que el despacho Zinser y Asociados se incorporará a su equipo legal para brindarle representación en materia penal.