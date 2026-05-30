Emiliano Aguilar lanza mensaje tras renuncias a la "Corna del Mariachi"

Emiliano Aguilar compartió un contundente mensaje luego de protagonizar un momento inesperado durante la ceremonia donde sería distinguido con la Corona del Mariachi.

Durante el evento que tuvo lugar en Los Ángeles, California, el famoso sería reconocido por representantes del gremio de la música regional mexicana.

Sin embargo, cuando llegó el momento de la coronación, el intérprete decidió rechazar la distinción y explicar públicamente sus motivos.

El hijo mayor de Pepe Aguilar señaló que no consideraba apropiado quedarse con el reconocimiento y aseguró que la corona debía pertenecer a quienes actualmente enfrentan situaciones complicadas, en especial a los migrantes mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos.

El motivo del cantante fue que muchas personas atraviesan dificultades lejos de su país, por lo que merecen ser reconocidas por su esfuerzo diario.

La Corona del Mariachi fue entregada simbólicamente a la comunidad de migrantes mexicanos que viven en el país norteamericano, lo que fue reconocido por los asistentes con aplausos.

"Yo no quiero esa corona... Dénsela a alguien que sí la merezca... Hay raza que ahorita está sufriendo... esto es para ustedes... Yo soy solamente una voz", dijo el artista.