Ejecutan a un hombre en la colonia Vicente Guerrero de José María Morelos

Fue ejecutado la tarde de este sábado una persona en la colonia Vicente Guerrero de esta ciudad. Con este caso suman ya dos ejecutados en lo que va este año.

Datos levantados de los hechos refieren que el ahora occiso apodado solamente como "Azul", transitaba en su bicicleta entre las calles Ichmul con Saban cuando fue alcanzado por unos sujetos, no se indica si iban en moto o en carro y le dispararon en varias ocasiones.

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Esa persona cayó al suelo y, presumíblemente, se empezó a revolcar, y las personas que salieron a ver lo que había pasado en la calle, avisaron a la policía y a paramédicos de ese hecho por lo tanto, llegaron en cuestión de minutos lel personal prehospitalario y los policías.

Los paramédicos, a su arribo, al verificar que esa persona aún contaba con vida, la subieron rápido a, la unidad para llevarlo al hospital. sSin embargo, avanzó a duras penas unas tres cuadras y se avisó al Ministerio Publico para que acuda a dar fe de los hechos.

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Ante ello, la unidad ya no avanzó más, pues de inmediato fue acordonado el lugar donde quedó la ambulancia: luego, se avisó al Ministerio Publico para que acuda a dar fe de los hechos.

El 28 de febrero una persona radicada en una propiedad de la colonia, Dolores, fue ejecutada de al menos 8 balazos.

Esa persona fue asesinada dentro de su domicilio. Las autoridades dieron a conocer que esa persona fue identificada como Lázaro C. de 34 años de edad